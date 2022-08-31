قوات الاحتلال تعتدي على الأسرى الفلسطينيين في معتقلاتها

القدس المحتلة-سانا

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم على الأسرى الفلسطينيين في أحد معتقلاتها ونكلت بهم.

وأكد نادي الأسير لوكالة وفا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت أقسام الأسرى في معتقل “ريمون” واعتدت عليهم بالضرب وقامت بعمليات تنكيل بحقهم وعبثت بمقتنياتهم.

ويأتي الاقتحام قبل يوم من دخول الدفعة الأولى من الأسرى (ألف أسير) في الإضراب المفتوح عن الطعام الذي أعلنت عنه لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة رفضاً لجرائم الاحتلال المتواصلة بحقهم واستمراراً لخطواتهم النضالية التي بدؤوا بها ضده.

وكانت اللجنة أعلنت أمس أن الاسرى يخوضون معركة موحدة فى مواجهة السجان وأنهم لن يقبلوا الا تتويجها بالنصر مشيرة إلى أن صور الأسير البطل خليل عواودة والتي ظهر فيها في حالة صحية صعبة دليل على عنجهية ووحشية الاحتلال وهي في الوقت ذاته أكبر دليل على ثبات وعزيمة الأسير الفلسطيني لنيل حقوقه.

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