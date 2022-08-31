فرق حطين وتشرين وجبلة تستعد لانطلاق الدوري الممتاز لكرة القدم

اللاذقية-سانا

تحضيرات فرق اللاذقية متواصلة استعداداً للدوري الممتاز لكرة القدم والذي ستنطلق الجولة الأولى منه بعد غد وطموحها اعتلاء المقدمة على جدول الترتيب.

مدرب حطين عبد الناصر مكيس أوضح لسانا أن المباراة الأولى أمام جبلة ستكون صعبة لأنه فريق يمتلك لاعبين إمكاناتهم الفنية والبدنية عالية وكان الموسم الماضي منافساً ونداً قوياً لفرق المقدمة لافتاً إلى أن المباراة لن تكون سهلة ولها طابع خاص كما هي مباريات “الديربي” مؤكداً في الوقت نفسه أن حطين تحضر للمباراة لكنه لم يصل للوضع المطلوب فنياً وبدنياً وهناك الكثير من العمل الذي يتوجب علي القيام به كمدرب لكن بسبب ضيق الوقت سيتم التركيز على بعض الأمور الأساسية لرفع مستوى اللاعبين من كل النواحي.

بدوره مدرب تشرين رأفت محمد مدرب قال: “الوقت قصير جداً وتحضيراتنا للمباراة الافتتاحية بالدوري مع الفتوة ليست بالشكل المطلوب من الناحيتين الفنية والبدنية والغيابات التي يعاني منها فريقنا لكننا نبقى أبطال الدوري والروح المعنوية عالية لدى لاعبينا لبذل مجهود مضاعف وتحقيق نتيجة إيجابية ترضي جماهيرنا الكبيرة” مضيفاً أن فريق الفتوة هذا الموسم مختلف عن الموسم الماضي وذلك واضح من خلال التعاقدات التي أجراها مع مجموعة من اللاعبين المحترفين عالي المستوى الفني وبالمقابل فريقنا أمامه مهمة ليست سهلة للدفاع عن اللقب.

إداري فريق جبلة عصام درويش بين أن فريقه استعد بشكل جيد للدوري وشارك بدورة تشرين الكروية وأحرز اللقب ولعب مباريات ودية آخرها مع الوثبة والفتوة وجميع اللاعبين بجهوزية كاملة فنياً وبدنياً ومعنوياً وسنلعب لحصد نقاط مباراة الافتتاح مع حطين ولا بديل لنا عن الفوز علماً أن حطين فريق كبير ويمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين الشباب.

يشار إلى أن حطين سيلعب ضمن الجولة الأولى مع جبلة وتشرين مع الفتوة والطليعة مع الوثبة والوحدة مع الجزيرة والجيش مع المجد والاتحاد أهلي حلب مع الكرامة.

نبيل علي/محمد الخاطر

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