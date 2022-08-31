وقفة تضامنية في قلقيلية دعماً للأسرى الفلسطينيين بمعتقلات الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

جدد عشرات الفلسطينيين خلال وقفة تضامنية اليوم بمدينة قلقيلية في الضفة الغربية مطالبتهم المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الأسرى وخاصة الأسير خليل العواودة المضرب عن الطعام لليوم الـ 172.

وذكرت وكالة وفا أن المشاركين في الوقفة التي نظمتها القوى الوطنية الفلسطينية بالتعاون مع هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني رفعوا العلم الفلسطيني ولافتات وصوراً دعماً للأسرى في معتقلات الاحتلال وضرورة مساندتهم.

وأكد المشاركون أن الأسير عواودة يصارع الموت داخل معتقلات الاحتلال وسط صمت دولي مريب كما يعاني الأسرى أوضاعاً استثنائية صعبة تحت وطأة استمرار سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحقهم.

وشهدت مدن نابلس وطولكرم ورام الله في الضفة الغربية وقفات تضامنية أمس دعماً للأسرى في معتقلات الاحتلال.



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