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عبد اللهيان: تلقينا الرد الأمريكي على مقترحاتنا بشأن الملف النووي ونحتاج إلى ضمانات موثوق بها فيما يخص العودة للاتفاق

2022-08-31

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