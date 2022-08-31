لافروف: ندعم إحياء الاتفاق النووي وإلغاء جميع العقوبات المفروضة على إيران

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
مباحثات سورية إيرانية في مجال النفط والغاز
2022-08-31
الوفد السوري يحرز المركز الأول في معسكر حوار الثقافات والقوميات في روسيا
2022-08-30
الصين: يجب إيقاف الإجراءات القسرية ضد سورية ونهب مواردها
2022-08-30
موسكو: لافروف وعبد اللهيان يبحثان غداً الوضع في سورية
2022-08-30
نيبينزيا: من المتوقع عقد اجتماع أستانا حول سورية قبل نهاية العام
2022-08-30
إرشادي: أميركا تنتهك القانون الدولي عبر دعمها الإرهابيين في شمال سورية
2022-08-30
السفير صباغ: إجراءات الغرب القسرية المفروضة على سورية وتسييسه العمل الإنساني والتنموي يعرقلان تحسين الوضع الإنساني والمعيشي فيها
2022-08-29
محليات
توزيع مساعدات من روسيا الاتحادية بريف السويداء
2022-08-31
أجواء شديدة الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية
2022-08-31
وفاة شخص وإصابة سبعة جراء حادث سير في بانياس
2022-08-30
يخدم العديد من القرى… تنفيذ مشروع صرف صحي في بلدة بليين بريف حماة
2022-08-30
مؤسسة الإسكان: خدمة تثبيت تنازل عن اكتتاب لمسكن في مركز خدمة المواطن
2022-08-30
إطلاق دفعة جديدة من مياه الري من سد الرستن لإرواء المحاصيل الزراعية
2022-08-30
أسواق الخير في الحسكة.. تشكيلة واسعة من المواد الاستهلاكية والمستلزمات المدرسية
2022-08-30
رياضة
البريطاني نوري إلى ثاني أدوار بطولة أمريكا المفتوحة للتنس
2022-08-31
منتخب سورية للناشئين بكرة القدم يودع بطولة كأس العرب بخسارته أمام منتخب مصر
2022-08-30
ألياسيم إلى الدور الثاني من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس
2022-08-30
فنية حمص لبناء الأجسام تقيم بطولة المحافظة في اللياقة البدنية لفئة الرجال
2022-08-30
فوز العربي على إيسات وشهبا على القريا في منافسات بطولة السويداء بكرة القدم لفئة البراعم
2022-08-30
أتلتيكو مدريد يفوز على فالنسيا ضمن منافسات الدوري الإسباني
2022-08-30
منتخب سورية للسيدات بكرة القدم يخسر أمام نظيره الأردني ببطولة غرب آسيا
2022-08-29
اقتصاد
السورية للحبوب.. 95 بالمئة نسبة تنفيذ الأعمال بمطحنتي سلحب وتلكلخ
2022-08-31
اتحاد الفلاحين: إحداث 11 جمعية تعاونية إنتاجية جديدة في خمس محافظات
2022-08-31
مباحثات سورية إيرانية في مجال النفط والغاز
2022-08-31
روسيا تعرض على الصين فكرة إنشاء منطقة تجارة حرة جديدة
2022-08-31
مؤسسة الأعلاف: أكثر من 75 مليار ليرة قيمة الدعم لمربي الثروة الحيوانية منذ بداية العام
2022-08-31
صناعيان سوريان يبتكران معجونة للأرضيات توفر بالجهد والتكلفة والزمن
2022-08-31
هيئة تطوير الغاب: 929 طناً تقديرات إنتاج محصول القطن
2022-08-31
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مباحثات سورية إيرانية في مجال النفط والغاز
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