السورية للحبوب.. 95 بالمئة نسبة تنفيذ الأعمال بمطحنتي سلحب وتلكلخ

دمشق- سانا

بين مدير عام مؤسسة الحبوب عبد اللطيف الأمين أن عملية تسويق القمح لعام 2022 لا تزال مستمرة ولكن بنسب قليلة نظراً لانتهاء موسم الحصاد والتسويق مشيراً إلى استلام 520 ألف طن حتى تاريخه وبزيادة بنسبة ملحوظة عن العام الماضي الذي بلغت الكميات المستلمة خلاله 366 ألف طن فقط.

وقال الأمين في تصريح لـ سانا: “إن الجهات المعنية تعمل على تعزيز المخازين بشكل مستمر عبر عقود التوريدات الخارجية من روسيا كان آخرها عقد استيراد كمية 600 ألف طن يجري تنفيذه تباعاً على أن يتم توقيع عقود أخرى تسد حاجة الاستهلاك المحلي لغاية نهاية العام الحالي” مشيراً إلى استقرار كمية الدقيق الموزع على الأفران وفق المخصصات الموضوعة وحسب الحاجة الفعلية.

وأشار الأمين إلى وجود عدة مشاريع قيد التنفيذ لإنشاء مطاحن عامة جديدة ترفع القدرة الطحنية وتؤمن حاجة الأفران في عدد من المناطق إضافة إلى تأهيل المطاحن التي تعرضت للضرر نتيجة الأعمال الإرهابية كاشفاً عن وصول نسبة تنفيذ الأعمال في مطحنتي سلحب وتلكلخ إلى 95 بالمئة وبطاقة 300 طن طحين يومياً للأولى و600 طن يومياً للثانية بينما تستمر أعمال التأهيل في مطحنة الوليد بحمص والتي تعرضت لأعمال تخريبية لوضعها بالخدمة بطاقة 400 طن طحين يومياً.

نديم معلا

نشرة سانا الاقتصادية

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