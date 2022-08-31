فنلندا ترصد نشاطاً إشعاعياً محدوداً

أوسلو-سانا

أعلنت فنلندا اليوم أنها رصدت كميات صغيرة من النظائر المشعة في عينات الهواء التي تم جمعها في مدينة كوتكا جنوب شرق البلاد دون وجود أي خطر على الصحة العامة.

ونقلت رويترز عن هيئة الأمان الإشعاعي والنووي الفنلندية قولها: إن “النشاط الإشعاعي المرصود ليس له أي تأثير على البيئة أو صحة الإنسان إذ كانت التركيزات منخفضة جداً” مشيرة إلى أنه من الممكن أن تتسرب كميات صغيرة من الزركونيوم والنيوبيوم إلى الهواء من وقود محطة للطاقة النووية أثناء صيانة المحطة.

وتمتلك فنلندا أربعة مفاعلات نووية موزعة على محطتي طاقة نووية وجميعها تقع على سواحل البحر البلطي وهي توفر 30 بالمئة من إنتاج الطاقة الكلي في فنلندا.

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