مقتل شخصين بقصف أوكراني على جمهورية دونيتسك

دونيتسك -سانا

أعلنت قيادة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية مقتل شخصين جراء قصف القوات الأوكرانية المستمر على أراضي الجمهورية .

ونقل موقع روسيا اليوم عن القيادة قولها في بيان اليوم: “إن القوات الأوكرانية وعلى مدار الأربع والعشرين ساعة الماضية واصلت قصف أراضي الجمهورية ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 10 مدنيين بجروح”.

وأعلن المكتب التمثيلى لجمهورية لوغانسك الشعبية فى المركز المشترك للتحكم والتنسيق لوقف إطلاق النار صباح اليوم أن القوات الأوكرانية قصفت منطقتى كويبيشيفسكى وغورلوفكا فى دونيتسك بعشرات القذائف من صنع غربى.

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