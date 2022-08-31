SCS-NET
الشريط الأخباري
عــاجــل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقائه نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو: الغرب يحاول إعادة الهيمنة على العالم من خلال تقويض العلاقات الدولية

مقتل شخصين بقصف أوكراني على جمهورية دونيتسك

2022-08-31

دونيتسك -سانا

أعلنت قيادة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية مقتل شخصين جراء قصف القوات الأوكرانية المستمر على أراضي الجمهورية .

ونقل موقع روسيا اليوم عن القيادة قولها في بيان اليوم: “إن القوات الأوكرانية وعلى مدار الأربع والعشرين ساعة الماضية واصلت قصف أراضي الجمهورية ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 10 مدنيين بجروح”.

وأعلن المكتب التمثيلى لجمهورية لوغانسك الشعبية فى المركز المشترك للتحكم والتنسيق لوقف إطلاق النار صباح اليوم أن القوات الأوكرانية قصفت منطقتى كويبيشيفسكى وغورلوفكا فى دونيتسك بعشرات القذائف من صنع غربى.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc

انظر ايضاً

قوات جمهورية دونيتسك تعلن سيطرتها على مدينة سفيتلودارسك

دونيتسك-سانا أعلنت قوات جمهورية دونيتسك الشعبية اليوم سيطرتها على مدينة سفيتلودارسك الواقعة شمال غرب الجمهورية.

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved