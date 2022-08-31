صحيفة أمريكية: القتال في أوكرانيا يستنفد مخزونات بعض أنواع الأسلحة الأمريكية

واشنطن-سانا

أكدت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن القتال في أوكرانيا أدى إلى استنفاد مخزونات بعض أنواع الأسلحة الأمريكية ولم يترك لدى وزارة الدفاع “البنتاغون” أي مجال أو وقت لتجديدها بشكل سريع.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الحقيقة أثارت قلق ومخاوف المسؤولين الأمريكيين بشأن القدرات القتالية للولايات المتحدة حيث أوضح مصدر في “البنتاغون” أن احتياطي القذائف المدفعية من عيار 155 مم بات عند مستوى “منخفض بشكل يثير القلق” بسبب الإمدادات إلى كييف.

وبين المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه أن “مستوى المخزون من هذه القذائف ليس بالحرج لأن الولايات المتحدة ليست متورطة في أي نزاع عسكري كبير لكن هذا ليس مستوى المخزون الذي نريد الدخول معه في القتال”.

ولفت مسؤولون عسكريون أمريكيون إلى أن مخزونات الأسلحة المصممة لمواجهة التهديدات غير المتوقعة انخفضت كثيراً بعد نقل عدد كبير من راجمات الصواريخ “هيمارس” ومدافع الهاوتزر من طراز “ام 777” وأنواع أخرى من الأسلحة إلى كييف.

ومع إصرار الإدارة الأمريكية على مواصلة عمليات تسليح أوكرانيا وتأجيج الأزمة فيها أعرب مشرعون أمريكيون عن قلقهم من نفاد مخزونات الأسلحة في الولايات المتحدة في غضون بضعة أشهر.

وحذر مشرعون وخبراء عسكريون في حزيران الماضي من أن شحنات الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا كصواريخ جافلين المضادة للدبابات وصواريخ ستينغر المضادة للطائرات قلصت مخزون البنتاغون بنحو الثلث وستستغرق عملية استبدالهم وإعادة تخزينهم سنوات عدة ما يترك الجيش الأمريكي خالي الوفاض.

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