SCS-NET
الشريط الأخباري
عــاجــل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقائه نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو: الغرب يحاول إعادة الهيمنة على العالم من خلال تقويض العلاقات الدولية

كوريا الجنوبية تلغي فرض فحص PCR للكشف عن كورونا على المسافرين

2022-08-31

سيئول-سانا

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم أنها سترفع إلزامية الخضوع لاختبار فيروس كورونا قبل الدخول إلى أراضيها.

ونقلت وكالة يونهاب عن النائب الثاني لوزير الصحة الكوري الجنوبي (لي كي إيل) في اجتماع للاستجابة للفيروس قوله: “لن يحتاج جميع المسافرين الوافدين الذين يصلون على متن طائرة أو سفينة سواء أكانوا مواطنين أو أجانب إلى تقديم شهادة اختبار PCR سلبية ابتداء من منتصف ليل الـ 3 من أيلول المقبل”.

ودعا النقاد وصناع السفر إلى إلغاء إلزامية الخضوع لاختبار كورونا مشيرين إلى انخفاض كفاءة الاختبارات التي غالباً ما تفتقر إلى الدقة وأعباء التكلفة للمسافرين الأفراد كما أشاروا إلى دول أخرى ألغت تفويض الاختبار.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc

انظر ايضاً

تراجع عدد الإصابات اليومية بكورونا في كوريا الجنوبية

سيئول-سانا تراجعت أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية إلى أدنى مستوى لها

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved