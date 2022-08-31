كوريا الجنوبية تلغي فرض فحص PCR للكشف عن كورونا على المسافرين

سيئول-سانا

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم أنها سترفع إلزامية الخضوع لاختبار فيروس كورونا قبل الدخول إلى أراضيها.

ونقلت وكالة يونهاب عن النائب الثاني لوزير الصحة الكوري الجنوبي (لي كي إيل) في اجتماع للاستجابة للفيروس قوله: “لن يحتاج جميع المسافرين الوافدين الذين يصلون على متن طائرة أو سفينة سواء أكانوا مواطنين أو أجانب إلى تقديم شهادة اختبار PCR سلبية ابتداء من منتصف ليل الـ 3 من أيلول المقبل”.

ودعا النقاد وصناع السفر إلى إلغاء إلزامية الخضوع لاختبار كورونا مشيرين إلى انخفاض كفاءة الاختبارات التي غالباً ما تفتقر إلى الدقة وأعباء التكلفة للمسافرين الأفراد كما أشاروا إلى دول أخرى ألغت تفويض الاختبار.

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