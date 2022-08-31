باقري:استيفاء حقوق الفلسطينيين يمثل بوصلة العدالة بالنظام العالمي

طهران-سانا

أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي باقري كني أن استيفاء حقوق الشعب الفلسطيني يمثل بوصلة الصمود والعدالة في النظام العالمي مشدداً على أنه طالما لم يتم بشكل كامل استيفاء هذه الحقوق فإن ضمان الأمن والعدالة سيبقى مجرد سراب.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية ارنا عن باقري قوله اليوم خلال لقائه رئيس وأعضاء لجنة الصداقة البرلمانية النيجرية ثاليثو اسانسي إن “على أعضاء البرلمانات وخاصة في الدول الإسلامية أن يضعوا دوماً دعم الشعب الفلسطيني ومواجهة الاحتلال واعتداءات الكيان الصهيوني على جدول أعمال تعاونهم الثنائي ومتعدد الأطراف” لافتاً إلى دور البرلمانات في تحديد أجندة العمل لدى الحكومات.

واعتبر باقري أن نهج الولايات المتحدة العدائي تجاه الشعب الإيراني على مدى أربعة عقود لم يمنع إيران من شق طريقها نحو التقدم وتقديم نمط يعتمد على مواجهة الغطرسة وممارسة الضغوط.

من جانبه أعرب أسانسي خلال اللقاء عن أمله في أن تشهد العلاقات الثنائية بين البلدين مزيداً من التطور في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية خدمة للمصالح المشتركة.

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