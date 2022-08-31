أسبوع ثقافي لأبرشية حلب وتوابعها للروم الأرثوذكس

حلب-سانا

انطلقت فعاليات أسبوع نور من حلب الذي تنظمه أبرشية حلب والاسكندرون وتوابعهما للروم الأرثوذكس بإقامة الملتقى الثقافي بعنوان “حلب سطور من ذهب” وافتتاح معرض الأيقونة للفنان الراحل جميل كنهوش الذي ضم عدداً من اللوحات على مسرح كاتدرائية النبي الياس.

وتحدث في المحور الأول للملتقى الباحث والمهندس عبد الله حجار عن موقع كنيسة سمعان والحياة الكنسية للقديس سمعان العمودي وعن إنشاء الكنيسة حول العمود وتحويل المجمع الكنسي إلى قلعة في القرن العاشر الميلادي والأضرار التي طالت المكان جراء الحرب الإرهابية.

وفي المحور الثاني تحدث الدكتور جوزيف زيتون عن الشخصيات الحلبية المشهورة والمطارنة الذين اصبحوا بطاركة فيما بعد وذاعت شهرتهم ومنهم الياس معوض ومالاتيوس كرمة وماتاليوس الزعيم والبطريرك اثانا سيوس الرابع داعياً الأجيال إلى الاعتماد على التاريخ وقراءة الزمان من أجل بناء نظرة واقعية تمكنهم من بناء المستقبل.

وتحدث في المحور الثالث الأب غسان ورد عن حي الجديدة القديم بحلب والكنائس الموجودة فيها ونظامها العمراني الفريد والأضرار التي لحقت بها جراء الإرهاب والعمل على إعادة تأهيلها وبنائها من جديد.

وأشار مالك كنهوش ابن الراحل جميل كنهوش إلى أن المعرض ضم 18 لوحة تتحدث عن الرسالة الإنسانية التي حملها السيد المسيح والقديسون من خلال فن الأيقونة التي اشتهرت به مدينة حلب.

وأوضح المطران أفرام معلولي متروبوليت حلب والأسكندرون وتوابعهما للروم الأرثوذكس في تصريح لمراسلة سانا أن الملتقى يهدف إلى التعريف بتاريخ حلب والكنائس التي دمرت والشخصيات البارزة من المدينة التي كانت وما زالت تؤكد على استمراريتها في العطاء والمشاركة في إعادة الإعمار.

وبين عضو المكتب التنفيذي المختص بمجلس محافظة حلب ديمتري عيسى أهمية الفعاليات والنشاطات الثقافية والاجتماعية والفنية التي يضمها الأسبوع الثقافي والتي تهدف إلى التعريف بعراقة مدينة حلب ونشر ثقافة الوعي بين أبناء المجتمع والتأكيد أن أبناء المدينة استطاعوا إعادة بنائها بعد أن طالتها يد الإرهاب.

بريوان محمد

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