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مصرع 36 شخصاً جراء الفيضانات في باكستان خلال اليوم الماضي

2022-08-31

إسلام أباد-سانا

لقي 36 شخصاً مصرعهم جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية في باكستان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فيما أصيب نحو ألفين آخرين .

ونقلت وكالة شينخوا عن الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان قولها إن مقاطعة البنجاب شرق البلاد كانت أكثر المناطق تضرراً جراء الفيضانات حيث تأكد مصرع 19 شخصاً وإصابة 1918 آخرين تلتها مقاطعة خيبر بختونخوا شمال غرب البلاد التي سجلت تسع وفيات.

وأدت مياه الفيضانات إلى حدوث أضرار كبيرة بأكثر من ألف طريق و 81 جسراً في أنحاء باكستان .

ووصلت حصيلة القتلى جراء الفيضانات والأمطار الموسمية الغزيرة التي شهدتها باكستان منذ منتصف حزيران الماضي إلى 1162 إضافة إلى 3554 مصاباً.

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