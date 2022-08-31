رئيس الوزراء العراقي يلوح بترك منصبه

بغداد-سانا

لوح رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم بترك منصبه في حال استمرار الفوضى والصراع لافتاً إلى أنه تم تشكيل لجنة تحقيق لتحديد المسؤولين عن وضع السلاح بيد من فتحوا النار على المتظاهرين.

وقال الكاظمي في كلمة وجهها إلى الشعب العراقي اليوم “إن الدم العراقي الطاهر الذي سقط أمس يطلق الإنذار لكل عراقي صادق وأصيل بأننا اليوم يجب أن نواجه الحقائق المرة وأن يوضع السلاح تحت سلطة الدولة فعلاً وليس شعاراً وادعاء” محذراً من ان الاستمرار في إثارة الفوضى والصراع والخلاف والتناحر وعدم الاستماع لصوت العقل سيؤدي إلى قيامي بخطوتي الأخلاقية والوطنية بإعلان خلو المنصب في الوقت المناسب حسب المادة الـ 81 من الدستور وتحميلهم المسؤولية أمام العراقيين وأمام تاريخ وطننا.

وأكد الكاظمي أنه على المستوى السياسي عمل على إطلاق حوار وطني بين القوى السياسية المختلفة لمساعدتها في الوصول إلى حل مرض للجميع لكن الحوار يقتضي أن يتنازل الجميع وليس أن يستمر التصعيد السياسي وينتقل إلى فتح الرصاص وإزهاق أرواح العراقيين.

وشدد الكاظمي على “أن العراق أكبر من الجميع وليس هناك أي شخص أو حزب أو قوة أهم من العراق ومن مصالح العراق”.

وعبر الكاظمي عن اسفه للحالة التي وصل إليها الصراع السياسي وتقدم بالشكر إلى القوات الأمنية رفضت أن تصطف إلا مع الوطن وترفض وضع فوهات البنادق أمام صدور العراقيين مهما بلغ انفعالهم.

وكشف الكاظمي عن تشكيل لجنة تحقيق لتحديد المسؤولين عن وضع السلاح بيد من فتحوا النار على المتظاهرين وأراقوا الدم رغم التوجيهات المشددة التي أصدرتها الحكومة لمنع استخدام الرصاص لافتاً أيضاً إلى وجوب تحديد من فتح النار والصواريخ والهاونات على المنطقة الحكومية طوال الليل.