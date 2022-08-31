أكثر من 200 شركة في (مهرجان الخير خيرك.. العودة إلى المدارس) في مدينة المعارض القديمة بدمشق

دمشق-سانا

بمشاركة أكثر من 200 شركة صناعية وتجارية متخصصة بالقرطاسية والمستلزمات المدرسية والمنتجات الغذائية والكيميائية والهندسية والنسيجية انطلقت مساء اليوم فعاليات “مهرجان الخير خيرك.. العودة إلى المدارس” على أرض مدينة المعارض القديمة بدمشق.

المعرض الذي تنظمه محافظة دمشق وغرف صناعة دمشق وريفها وتجارة دمشق وتجارة ريف دمشق ومؤسسة بصمة شباب سورية يضم مجموعة من المنتجات ويمتد على مساحة 20 ألف متر مربع ويقدم باقة واسعة من العروض والتخفيضات على القرطاسية والأدوات المدرسية والحقائب والملابس والأغذية والأجهزة الكهربائية الإلكترونية والمأكولات والعصائر والأدوات المنزلية والمنظفات والحلويات كما يضم جناحاً خاصاً بألعاب الأطفال وغيرها.

وفي تصريح للإعلاميين أكد وزير الصناعة زياد صباغ أهمية المهرجان كونه يتيح الفرصة للحصول على الاحتياجات المدرسية مع بدء العام الدراسي الجديد بأسعار مخفضة وبجودة عالية والاستفادة من العروض التي تقدمها الشركات ويسهل على المواطنين وجود جميع المنتجات في مكان واحد ما يخفف عليهم أعباء التنقل للحصول عليها من الأسواق.

ودعا وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم جميع التجار والصناعيين لممارسة دورهم ومسؤوليتهم الاجتماعية والوطنية لتخفيف الأعباء المادية على المواطنين والعمل على تخفيض أسعار سلعهم ومنتجاتهم حيث يؤدي ذلك إلى زيادة مبيعاتهم والترويج لمنتجاتهم وإتاحة الفرصة أمام المواطن لشراء جميع حاجياته.

بدوره أشار محافظ دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي إلى أن المهرجان نافذة مهمة للمشاركين من خلال البيع المباشر من المنتج للمستهلك دون أي وسيط مؤكداً استعداد المحافظة لتقديم كل التسهيلات اللازمة ودعم جميع المهرجانات والفعاليات الاقتصادية والأهلية التي تسهم في دعم الأسر وتخفف الأعباء المادية عنها.

من جهته رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس أشار إلى أن ما يميز هذا المهرجان عرض المنتجات وفق أسعار مدروسة ومخفضة وأنها مراقبة من قبل ثلاث لجان من التموين والمحافظة والغرف إلى جانب العروض اليومية التي تقدمها الشركات.

بدورة رئيس غرفة تجارة دمشق محمد أبو الهدى اللحام أوضح أن المهرجان اصبح تقليداً من تقاليد دمشق ويستقطب الكثير من الزوار الذين يتزايدون عاماً بعد عام مؤكداً أن الغرفة تعمل على تشجيع الشركات والصناعيين على المشاركة في المهرجان وغيره من الفعاليات.

رئيس غرفة تجارة ريف دمشق أسامة مصطفى أشار إلى أن المهرجان يمكن المواطن من الاستفادة من السلع بأسعار أقل من السوق واختصار حلقات الوساطة التجارية المتعددة.

عضو اللجنة المنظمة للمهرجان طلال قلعه جي أكد أن المهرجان ثمرة تعاون بين الفعاليات التجارية والصناعية في محافظتي دمشق وريف دمشق لتقديم مجموعة من المنتجات والمؤن التي تحتاجها الأسرة السورية مع بداية العام الدراسي واقتراب فصل الشتاء.

ويفتح المهرجان أبوابه للزوار يومياً من الساعة الثانية ظهراً وحتى الثانية عشر ليلاً ويستمر لمدة شهر كامل.

أحمد سليمان ولؤي حسامو