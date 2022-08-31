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ولاية ميسيسيبي الأميركية تعلن حالة الطوارئ لتلوث مياه الشرب في عاصمتها

2022-08-30

جاكسون الولايات المتحدة-سانا

أعلن حاكم ولاية ميسيسبي الأمريكية تيت ريفزاليوم حالة الطوارئ نظام مياه العاصمة جاكسون بسبب مشاكل تلوث في مياه الشرب.

ونقلت اسوشييتد برس عن ريفز قوله إن عاصمة ولاية ميسيسيبي “جاكسون” تعاني من مشاكل مائية متعددة وعدم وجود ما يكفي من المياه الصالحة للشرب عبر الأنابيب ليستخدمها الناس.

ولفت إلى أن أجزاء من جاكسون كانت من دون مياه جارية اليوم لأن الفيضانات فاقمت مشاكل طويلة الأمد في واحدة من محطتين لمعالجة المياه حيث خضعت المدينة التي يبلغ عدد سكانها 150 ألف نسمة لإشعار الماء المغلي لمدة شهر لأن وزارة الصحة وجدت المياه عكرة وملوثة ويمكن أن تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي.

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