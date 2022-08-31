العدوان السعودي يرتكب 67 خرقاً جديداً لوقف إطلاق النار في الحديدة اليمنية

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي 67 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر في غرفة العمليات اليمنية: أن من بين خروقات قوى العدوان تحليق أربع طائرات تجسسية في أجواء الجبلية وحيس إضافة إلى ثمانية خروقات بقصف صاروخي ومدفعي و55 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وتخرق قوى العدوان السعودي ومرتزقتها بشكل مستمر اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة الذي تم التوصل اليه في عام 2018.

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