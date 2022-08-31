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وقفة في رام الله تضامنا مع المعتقل المضرب عن الطعام خليل عواودة

2022-08-30

القدس المحتلة-سانا

شارك عشرات الفلسطينيين اليوم في وقفة تضامنية وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية دعماً للأسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي وخاصة الأسير خليل عواودة المضرب عن الطعام منذ 171 يوماً.

وذكرت وكالة وفا أن المشاركين في الوقفة التي نظمتها القوى الوطنية الفلسطينية رفعوا الأعلام الفلسطينية واللافتات المنددة بالانتهاكات الإسرائيلية ضد الأسرى والمرضى وصور الأسرى المضربين عن الطعام مطالبين المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب قضاياهم العادلة والضغط على الاحتلال للأفراج الفوري عن جميع الأسرى.

وشهدت اليوم مدن نابلس وطولكرم في الضفة الغربية وقفتين تضامنيتين مع الأسرى الفلسطينيين في معركتهم ضد السجان الإسرائيلي.

إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم وسط مدينة بيت لحم في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الكركفة وسط المدينة وداهمت منزلاً وفتشته.

وأصيب عشرات الفلسطينيين واعتقل آخرون اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية روجيب شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية.

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