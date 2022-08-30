تنظيم 40 ضبطاً وإغلاق محطة محروقات في اللاذقية

اللاذقية-سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية اليوم ضبطاً تموينياً بحق محطة محروقات في ريف جبلة بمخالفة التصرف بكمية 5198 ليتراً من مادة البنزين وكمية 1209 ليترات مازوت بطريقة غير مشروعة ولغير الغاية المخصصة لها وبلغت قيمة الغرامات أكثر من 71 مليون ليرة سورية وتم إغلاق المحطة لمدة 90 يوماً واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وذكر مدير التجارة الداخلية باللاذقية أحمد زاهر في تصريح لمراسل سانا أنه تم تنظيم 40 ضبطاً تموينياً آخر تشمل مخالفات نقص وزن ربط الخبز المعد للبيع بحق مخبز المجلس البلدي ومخالفة إنتاج خبز سيء الصنع وناقص الوزن في بيت ياشوط وضبوطا بمخالفة حيازة مواد مجهولة المصدر وفرم لحم الفروج بشكل مسبق في جبلة وتوزيع مواد غذائية بفواتير غير نظامية والبيع بسعر زائد لمادة الخبز التمويني بحق معتمد خبز في الحفة إضافة إلى 12 ضبطاً تموينياً بمخالفة عدم حيازة فاتورة شراء لمادة البن المحمص والحبوب والبيض والحقائب المدرسية والسكر و”المحارم” والألبسة المدرسية في جبلة والقرداحة واللاذقية.

وأضاف زاهر إنه تم تنظيم 14 ضبطاً تموينياً بمخالفة عدم الإعلان عن الأسعار لمواد غذائية وخضار وفواكه وبوظة وبيض المائدة وحقائب مدرسية وكابلات وأدوات كهربائية وبياضات وبلاستيك ومعجون حلاقة في مناطق متفرقة في اللاذقية.

ولفت زاهر إلى أنه تم سحب ست عينات لمواد غذائية وغير غذائية لإجراء التحاليل اللازمة وبيان مدى مطابقتها للمواصفات القياسية السورية.

علاء إبراهيم

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc