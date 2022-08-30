جامعة دمشق تعلن شروط وإجراءات التقدم إلى مفاضلة دبلوم التأهيل التربوي

دمشق-سانا

أعلنت جامعة دمشق اليوم شروط وإجراءات التقدم إلى مفاضلة دبلوم التأهيل التربوي (التعليم العام والموازي) في كليات التربية بالجامعة وفروعها في محافظات (القنيطرة ودرعا والسويداء) للعام الدراسي 2022-2023.

وحددت الجامعة في إعلانها الذي تلقت سانا نسخة منه بدء قبول الطلبات في مراكز المفاضلة المعتمدة اعتباراً من يوم الأربعاء 31-8-2022 ولغاية يوم الخميس 15-9-2022 مبينة شروط التقدم وهي أن يكون الطالب حاصلاً على درجة الإجازة الجامعية من إحدى الجامعات السورية أو ما يعادلها من كلية أو معهد عال معترف بهما من مجلس جامعة دمشق وفق القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي وألا يعوقه في تكوينه الشخصي عائق من الاضطلاع بمهنة التدريس والتزاماتها.

وسمحت الجامعة للطلاب المتخرجين بنتيجة امتحانات الدورة الثانية من العام الدراسي 2021-2022 بالتقدم لهذه المفاضلة مبينة أن الطلاب الذين يحملون شهادات جامعية غير سورية لا يعدون مقبولين ما لم تتم معادلة شهاداتهم حسب القوانين والأنظمة النافذة.

ويتم التفاضل بين المتقدمين على أساس معدل التخرج في درجة الإجازة الجامعية كما يشترط في الراغب للتسجيل في دبلوم التأهيل التربوي في كليات التربية بجامعة دمشق وفروعها ألا يكون مسجلاً أو راسباً في أي دبلوم أو ماجستير آخر في أي كلية في العام نفسه وألا يكون سابقاً مستنفداً من دبلوم التأهيل التربوي (التعليم العام والموازي) في كليات التربية في جامعة دمشق وفروعها في الأعوام السابقة وفي حال المخالفة يشطب كلاً القيدين.

ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل والمعلومات عن المفاضلة من خلال زيارة موقع الجامعة الإلكتروني على الرابط المخصص.

هيلانه الهندي

رابط شروط وإجراءات التقدم إلى مفاضلة دبلوم التأهيل التربوي (التعليم العام والموازي)

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