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روسيا توقف ضخ الغاز إلى أوروبا عبر (السيل الشمالي 1)

2022-08-30

موسكو-سانا

أعلنت شركة غازبروم الروسية وقف ضخ الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر خط أنابيب (السيل الشمالي 1) لضرورات صيانة محطة ضخ رئيسية في الأنبوب.

ونقلت وكالة تاس عن الشركة قولها “ضخ الغاز سيتوقف اعتباراً من الغد وحتى الـ 3 من أيلول القادم.

وستتوقف وحدة ضاغط الغاز (ترينت 60 توربين) الوحيدة العاملة في محطة بورتوفيا في (السيل الشمالي 1) عن العمل للصيانة وبعد الانتهاء سيتم استئناف ضخ الغاز بواقع 33 مليون متر مكعب يومياً.

وفي وقت سابق أكدت موسكو أن عقبات تقنية بسبب العقوبات الغربية تحول دون عمل (السيل الشمالي 1) بكامل طاقته مشددة على أن هذه الإجراءات تعد غير عقلانية وتعرقل العمل.

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