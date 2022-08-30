تراجع أسعار النفط بفعل مخاوف التضخم

لندن-سانا

تراجعت أسعار النفط اليوم بفعل مخاوف من أن يؤدي ضعف الاقتصادات العالمية الناجم عن التضخم إلى تراجع الطلب على الوقود.

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت تسليم تشرين الأول هبطت 4.60 دولارات أو 4.38 بالمئة إلى 100.58 دولار للبرميل بعد صعودها 4.1 بالمئة أمس في أكبر زيادة منذ أكثر من شهر.

كما هبطت العقود تسليم تشرين الثاني الأكثر نشاطا في التداول 3.66 بالمئة إلى 99.15 دولاراً للبرميل.

وجرى تداول خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 93.02 دولاراً للبرميل منخفضة 3.94 دولارات أو 4.05 بالمئة بعد صعوده 4.2 بالمئة في الجلسة السابقة.

والتضخم قريب من خانة العشرات في العديد من الاقتصادات الكبرى في العالم وهو مستوى لم تشهده منذ ما يقرب من نصف قرن ما قد يدفع البنوك المركزية في الولايات المتحدة وأوروبا إلى اللجوء لزيادات أكثر حدة في أسعار الفائدة يمكن أن تحد من النمو الاقتصادي وتؤثر على الطلب على الوقود.

وستعقد أوبك بلس التي تضم أعضاء أوبك ومنتجين حلفاء في مقدمتهم روسيا اجتماعاً في الخامس من شهر أيلول المقبل لتحديد سياسة الإنتاج.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc