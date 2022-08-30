دراسة تاريخية نقدية لشعر الأطفال في الوطن العربي في كتاب جديد للشاعر والكاتب بيان الصفدي

دمشق-سانا

يقدم الكاتب بيان الصفدي في كتابه الجديد (شعر الأطفال في الوطن العربي) الصادر عن الهيئة العامة السورية للكتاب دراسة تاريخية نقدية شاملة لشعر الأطفال منذ الجاهلية وحتى الآن.

وتناول الصفدي في كتابه الذي يقع في 969 صفحة من القطع المتوسط أهم ما يمكن أن يقال في هذا الجنس الأدبي الذي يحتاج إلى مزيد من تسليط الضوء عليه خدمة للأجيال القادمة.

أما فيما يخص التجربة السورية فتحدث عنها في الباب الثالث من الكتاب بدءاً من رزق الله حسون المولود في حلب عام 1925 والذي كان له ميل كبير إلى القصة في الشعر.

ويتناول الكاتب تجارب أخرى في سورية منها تجربة (جرجس شلحت) في كتابه النخبة وتجربة (عبد الكريم الحيدري) الذي شكلت تجربته قفزة نوعية في شعر الأطفال من خلال كتابه (حديقة الأشعار المدرسية).

ومن رواد شعر الأطفال في سورية أيضاً يذكر (جسماني شقرا) في كتابها (روضة الأطفال) وينتقل بعد ذلك للحديث عن الإسهام في شعر الأطفال في سورية حتى الخمسينات.

ويخص الكاتب شعر الأطفال في سورية في مرحلة لاحقة تبدأ من السبعينيات وخاصة مع ولادة مجلة أسامة ويذكر تحت هذا الفصل أسماء لشعراء تفاوتت مستويات ما قدموه في هذا الباب من أمثال نهاد طرزي وعبد المجيد المشوح ونجاة قصاب حسن ومصطفى عكرمة وياسر المالح وممدوح سكاف وسمير مراد ومصطفى خضر ومعشوق حمزة وجمال عبد الجبار علوش وموفق نادر وركان الصفدي وأسعد الديري وسامر كحل ومريم خير بك ولأهمية تجربة سليمان العيسى يخصه الباحث بفصل منفرد.

وينتقل البحث بعد ذلك في بابه الرابع إلى التجربة اللبنانية وفي بابه الخامس إلى التجربة العراقية أما الباب السادس فقد خصه الكاتب للتجربة الفلسطينية الأردنية ويخصص للتجارب العربية الأخرى الباب السابع ثم في فصل آخر يمثل لتجارب شعراء آخرين بمقتطفات من أشعارهم ثم قدم مجموعة من شعر للأطفال في الجزيرة العربية والكويت والسودان أما الباب الأخير فقد خصه بإضاءة نقدية على شعر الأطفال في الوطن العربي بشكل عام.

يذكر أن الشاعر بيان الصفدي يحمل إجازة في اللغة العربية وآدابها.. له أعمال منشورة وملحنة في أكثر من وسيلة مقروءة ومرئية ومسموعة ودخلت أعماله في مقررات دراسية ببلدان عربية ولديه عشرات الإصدارات للكبار والصغار في الشعر والبحث الأدبي.

ميس العاني

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