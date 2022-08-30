موسكو: هدم المعالم السوفييتية في دول البلطيق سيوثر على العلاقات الثنائية

موسكو- سانا

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن هدم المعالم السوفييتية في دول البلطيق الثلاث وغيرها من الأعمال المعادية للروس هناك سيؤثر على حالة العلاقات الثنائية مع موسكو.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم نقله موقع روسيا اليوم: إن “الجانب الروسي سيتخذ تدابير غير متماثلة رداً على ذلك” مشيرةً إلى أن ما يحدث في دول البلطيق غير مقبول”.

وأضافت الوزارة: “لقد اتخذنا وسنواصل اتخاذ إجراءات غير متماثلة على المستويين السياسي والاقتصادي وتقع مسؤولية ما يحدث بالكامل على عاتق سلطات دول البلطيق”.

يشار الى أن حالات التخريب ضد النصب السوفييتية تكررت كثيراً في دول البلطيق الثلاث (لاتفيا وليتوانيا وإستونيا) بعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا أواخر شباط الماضي.