روسيا: الحوار مع الغرب لن يكون على حساب مصالح البلاد

موسكو-سانا

أكد رئيس إدارة تخطيط السياسة الخارجية بوزارة الخارجية الروسية أليكسي دروبينين أن روسيا مستعدة للحوار مع الغرب إلا أن ذلك لن يكون على حساب مصالحها.

ونقل موقع روسيا اليوم عن دوربينين قوله في حوار له مع مجلة الشؤون الدولية التي تصدر شهرياً عن وزارة الخارجية الروسية: “إن روسيا مهتمة بالتعاون الدولي والمسارات الغربية والأوروبية جزء لا يتجزأ من السياسة الخارجية الروسية استناداً لعلاقات حسن الجوار في القارة الأوروبية”.

وأضاف دروبينين: “إنه عاجلاً أم آجلاً سيتعين علينا الجلوس والتفاوض لكن يجب على الشركاء والمحاورين أن يفهموا أن المصالح الروسية لن يتم التضحية بها ولن يتم تقديمها إرضاء للرغبات والمطالب غير المعقولة من أي طرف من الأطراف” مؤكداً على أن روسيا مستعدة دائماً لإجراء محادثات على أن تتسم بالصدق الندية.

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