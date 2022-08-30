الاحتلال يواصل إغلاق مدخلي سلواد لليوم الثالث

القدس المحتلة-سانا

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق مدخلي بلدة سلواد شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية لليوم الثالث.

وقال رئيس البلدية رائد حامد لوكالة وفا:”إن الاحتلال يواصل إغلاق المدخل الغربي للبلدة والذي يفصلها عن قرية يبرود بالسواتر الترابية كما يقيم حاجزاً دائماً على مدخلها الشرقي الرئيسي ويخضع الفلسطينيين للتفتيش الدقيق وأحياناً يغلقه لساعات طويلة”.

ولفت حامد إلى أن إغلاق المدخل الغربي يؤثر أيضاً على قرية يبرود التي تعتمد في الكثير من احتياجاتها على بلدة سلواد من مراكز صحية ومراكز طوارئ وصيدليات ومدارس.

وأشار حامد إلى أن الاحتلال نفذ خلال اليومين الماضيين اقتحامات متكررة للمنازل الواقعة في المدخل الغربي كما أن قناصته يعتلون أسطح مبان ومنازل في المنطقة.

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