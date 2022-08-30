السفارة الصينية في واشنطن: على أمريكا التوقف عن بيع الأسلحة إلى تايوان

واشنطن-سانا

جددت الصين مطالبتها الولايات المتحدة بالتوقف عن بيع الأسلحة إلى تايوان مؤكدة أن أي اتصال عسكري بين الجانبين ينتهك مبدأ “الصين الواحدة”.

ونقلت وكالة تاس عن المتحدث باسم السفارة الصينية لدى واشنطن “ليو بينغيو” قوله: “على الجانب الأمريكي وقف مبيعات الأسلحة إلى تايوان ووضع حد لأي اتصال عسكري معها على الفور وكذلك التوقف عن خلق العوامل التي قد تؤدي إلى التوترات في مضيق تايوان والالتزام ببيان الحكومة الأمريكية بعدم دعم ما يدعى “باستقلال تايوان”.

وشدد المتحدث على أن الصين ستواصل اتخاذ إجراءات حازمة وقوية للدفاع بقوة عن سيادتها ومصالحها الأمنية.

وتأتي تصريحات المسؤول الصيني تعليقاً على تقارير تفيد بأن البيت الأبيض يعتزم الطلب من الكونغرس الموافقة على بيع أسلحة بقيمة 1.1 مليار دولار لتايوان تتضمن 60 صاروخاً مضاداً للسفن بقيمة 355 مليون دولار ومئة صاروخ جو-جو بقيمة 85.6 مليون دولار وكذلك تمديد عقد على الرادارات بقيمة 655.4 مليون دولار.

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