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موسكو: لافروف وعبد اللهيان يبحثان غداً الوضع في سورية ومستجدات الاتفاق النووي

2022-08-30

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الوزير سيرغي لافروف ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان سيبحثان غداً عدداً من القضايا المهمة من بينها الوضع في سورية وفي أوكرانيا والاتفاق النووي مع إيران.

ونقلت وكالة تاس عن الوزارة قولها في بيان إنه “من المخطط غداً مواصلة تبادل وجهات النظر بين الوزيرين حول عدد من القضايا الدولية الرئيسية بما في ذلك الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن الاتفاق النووي والأوضاع في سورية وأوكرانيا وأفغانستان وجنوب القوقاز وحول بحر قزوين”.

وتابعت الوزارة أنه إلى جانب ذلك من المزمع أن يناقش الوزيران الأجندة الثنائية بجانبيها التجاري والاقتصادي في سياق تنفيذ المشاريع المشتركة الرئيسية في مجالات الطاقة والنقل وكذلك آفاق التوسع العلمي والعلاقات الفنية والثقافية والإنسانية.

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