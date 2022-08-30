إصابة ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال شرق نابلس

القدس المحتلة-سانا

أصيب ثلاثة فلسطينيين اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها قرية روجيب شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن أعداداً كبيرة من قوات الاحتلال اقتحمت القرية وحاصرت منزل عائلة الصوالحي وأطلقت باتجاهه الرصاص وعدة قذائف صاروخية وقامت باحتجاز والد أحد المحاصرين في المنزل واستخدمته كدرع بشري وأجبرته على المناداة عليهم بتسليم أنفسهم وإلا ستهدم المنزل فوق رؤوسهم.

وقال مدير إسعاف نابلس أحمد جبريل إنه تم تسجيل ثلاث إصابات داخل المنزل المحاصر وإن قوات الاحتلال تمنع وصول سيارات الإسعاف إلى المكان.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc