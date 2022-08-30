SCS-NET
الشريط الأخباري

اللاذقية.. سحر الطبيعة في قرية بللوران وبحيرتها

انظر ايضاً

بلدة بللوران اليوم

تصوير: مجد سليمان

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved