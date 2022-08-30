اللاذقية.. سحر الطبيعة في قرية بللوران وبحيرتها

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الصين: يجب إيقاف الإجراءات القسرية ضد سورية والنهب غير القانوني لمواردها
2022-08-30
موسكو: لافروف وعبد اللهيان يبحثان غداً الوضع في سورية ومستجدات الاتفاق النووي
2022-08-30
نيبينزيا: من المتوقع عقد اجتماع أستانا المقبل حول سورية قبل نهاية العام الجاري
2022-08-30
إرشادي: أميركا تنتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة عبر دعمها الإرهابيين في شمال سورية
2022-08-30
السفير صباغ: إجراءات الغرب القسرية المفروضة على سورية وتسييسه العمل الإنساني والتنموي يعرقلان تحسين الوضع الإنساني والمعيشي فيها
2022-08-29
الخارجية: خسائر سورية في قطاع النفط والغاز جراء ممارسات الاحتلال الأمريكي وأدواته 107.1 مليارات دولار
2022-08-29
مباحثات سورية إيرانية في مجال الإسكان وتأمين الآليات الهندسية
2022-08-29
محليات
الجو حار ورطوبة مرتفعة على المناطق الغربية والجنوبية
2022-08-30
وزيرا الصحة والتعليم العالي: المرسوم 16 يحمي القطاع الصحي ويعززه بالكوادر
2022-08-29
جمعية التنمية والتطوير للخير تكرم الناجحات في شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة
2022-08-29
علاج البدانة بين العقار ومبضع الجراح.. ندوة توعوية حول مخاطر البدانة
2022-08-29
تحديد 324 مركزاً لانتخابات المجالس المحلية بالسويداء
2022-08-29
برعاية الرئيس الأسد.. احتفال بيوم القوى البحرية والدفاع الساحلي وتخريج دورة جديدة من طلاب الكلية البحرية-فيديو
2022-08-29
التجارة الداخلية: استجرار وتسويق التفاح من الفلاحين وتقديم التسهيلات لهم
2022-08-29
رياضة
أتلتيكو مدريد يفوز على فالنسيا ضمن منافسات الدوري الإسباني
2022-08-30
منتخب سورية للسيدات بكرة القدم يخسر أمام نظيره الأردني ببطولة غرب آسيا
2022-08-29
برشلونة يفوز على بلد الوليد برباعية في الدوري الإسباني لكرة القدم
2022-08-29
وست هام يفوز على أستون فيلا
2022-08-28
الرياضة في مدينة الشباب.. إقبال واضح من مختلف الفئات العمرية وطموح لنيل البطولات
2022-08-28
المجد يحرز لقب بطولة كأس الصحفيين لكرة القدم
2022-08-28
كاساتكينا تحرز لقب بطولة غرانبي لتنس السيدات
2022-08-28
اقتصاد
تراجع أسعار النفط
2022-08-30
المصرف الأول للتمويل الأصغر (سورية).. منتجات مصرفية مميزة وقروض متنوعة
2022-08-29
الاستثمار الأخضر.. المؤتمر الأول المتخصص بالنباتات الطبية والعطرية
2022-08-29
إكثار بذار درعا: غربلة وتعقيم أكثر من 3990 طن قمح
2022-08-29
أسعار الكهرباء في أوروبا تسجل مستوى مرتفعاً وأسعار الغاز تواصل انخفاضها
2022-08-29
زراعة القنيطرة: تقديرات بإنتاج 15 طناً من التبغ
2022-08-29
تراجع أسعار الذهب
2022-08-29
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الشريط الأخباري
الصين: يجب إيقاف الإجراءات القسرية ضد سورية والنهب غير القانوني لمواردها
موسكو: لافروف وعبد اللهيان يبحثان غداً الوضع في سورية ومستجدات الاتفاق النووي
نيبينزيا: من المتوقع عقد اجتماع أستانا المقبل حول سورية قبل نهاية العام الجاري
الجو حار ورطوبة مرتفعة على المناطق الغربية والجنوبية
إرشادي: أميركا تنتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة عبر دعمها الإرهابيين في شمال سورية
وزيرا الصحة والتعليم العالي: المرسوم 16 يحمي القطاع الصحي ويعززه بالكوادر
برعاية الرئيس الأسد.. احتفال بيوم القوى البحرية والدفاع الساحلي وتخريج دورة جديدة من طلاب الكلية البحرية-فيديو
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بقبول عدد من طلاب كليات الطب ومن حملة الإجازة في الطب كملتزمين بالخدمة لدى الجهات العامة
التجارة الداخلية: استجرار وتسويق التفاح من الفلاحين وتقديم التسهيلات لهم
الاحتلال الأمريكي يسرق حمولة 123 صهريجاً من النفط السوري في الجزيرة
اللاذقية.. سحر الطبيعة في قرية بللوران وبحيرتها
2022-08-30
تصوير: منذر سعيد
بللوران
2022-08-30
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