تراجع أسعار النفط

ملبورن-سانا

تراجعت أسعار النفط اليوم متخلية عن بعض مكاسب الجلسة السابقة وذلك بسبب خشية السوق من أن تؤدي زيادة البنوك المركزية لأسعار الفائدة إلى تباطؤ اقتصادي عالمي وانخفاض الطلب على الوقود.

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت تسليم تشرين الأول تراجعت 81 سنتاً أو 0.7 بالمئة إلى 104.28 دولارات للبرميل بعد صعودها 4.1 بالمئة أمس في أكبر زيادة منذ أكثر من شهر.

كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتاً أو 0.3 بالمئة إلى 96.86 دولاراً للبرميل بعد ارتفاع بنسبة 4.2 بالمئة في الجلسة السابقة.

والتضخم قريب من خانة العشرات في العديد من الاقتصادات الكبرى في العالم وهو مستوى لم تشهده منذ ما يقرب من نصف قرن ما قد يدفع البنوك المركزية في الولايات المتحدة وأوروبا إلى اللجوء إلى زيادات أكثر حدة في أسعار الفائدة.

وقال محللون من هيتونغ فيوتشرز “تراجعت الرغبة في المخاطرة بسبب توقع استمرار مجلس الاحتياطي الاتحادي في رفع أسعار الفائدة… كما يفاقم تراجع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا ضبابية صورة أزمة الطاقة”.

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