رنا عثمان موهبة فنية واعدة في عالم الفن التشكيلي

اللاذقية–سانا

تخوض الفنانة التشكيلية رنا عثمان تجربة في عالمها الخاص كعاشقة للألوان والرسم لتبدع أجمل اللوحات بألوان الأكريليك والزيتي والمائي بقياسات مختلفة أغلبها بأحجام كبيرة.

ومع مرور الوقت عززت عثمان موهبتها بالريشة وصقلتها بالتجارب والممارسة لتكتسب خبرة مميزة في عالم الألوان المائية إضافة إلى تجربتها بالألوان الزيتية لتتوج معرضها الذي أقيم مؤخراً في منتجع آفاميا اللاذقية وهو المعرض الأول الإفرادي لها والذي يشكل باكورة أعمالها الفنية التشكيلية.

المعرض الذي جاء تحت عنوان “جمر الغضى” قدمت خلاله 44 لوحة بألوانها المائية لتجسد وجوه كبار السن بشكل خاص تتلمس بها الحنين لوالديها الراحلين إضافة إلى كونها عاشقة شغوفة برسم الوجوه التي تعبر عن فيض المشاعر التي تخرج من بوح العيون اللامعة ورسمها للوحات الزيتية التي تجسد الحالات الإنسانية لتجمع الحب والفرح والحزن والأمل والإشراق وسمو الروح.

وأوضحت عثمان أن المعرض شكل تجربة جميلة وجديدة استطاعت أن تعبر من خلاله عن مكنونات نفسها وتبوح بصرخات لونية صامتة مؤكدة رسالتها في إيصال رسائل حب وسلام ونبذ للحروب والدمار.

وأشارت إلى أن عنوان المعرض “جمر الغضى” هو نسبة إلى نبات خشبه صلب وهو عندما يحترق يبقى لفترة طويلة وكذلك هي مشاعرنا وأحاسيسنا من حزن أو فرح لا نستطيع أن نبقى بمنأى عما يحدث من حولنا.

يشار إلى أن رنا عثمان درست الفن في مركز أدهم اسماعيل في دمشق وانتقلت بعدها إلى اللاذقية وهي عضو في اتحاد الفنانين التشكيليين السوريين ولها العديد من المشاركات بمعارض جماعية عدة وملتقيات بمعارض الاتحاد السنوية.

غفار ديب

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