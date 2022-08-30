منتخب سورية للسيدات بكرة القدم يخسر أمام نظيره الأردني ببطولة غرب آسيا

عمان-سانا

خسر منتخب سورية للسيدات بكرة القدم أمام نظيره الأردني بأربعة أهداف دون رد في افتتاح مشاركته ببطولة غرب آسيا للسيدات بنسختها السابعة المقامة حالياً في الأردن.

وسيواجه منتخبنا نظيره الفلسطيني يوم الخميس القادم على أن يختتم مبارياته بلقاء نظيره اللبناني في الرابع من الشهر القادم علماً أن البطولة تجري بنظام الدوري من مرحلة واحدة.

يشار إلى أن منتخب الأردن توج بلقب البطولة في نسخها الأولى والثانية والخامسة والسادسة بينما توج المنتخب الإماراتي بلقبي النسختين الثالثة والرابعة.

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