إيماناً بالفن العربي الراقي الأصيل.. هاني شاكر يغني في دار الأسد للثقافة والفنون الشهر المقبل

دمشق-سانا

عقدت نقابة الفنانين والهيئة العامة لدار الأسد للثقافة والفنون اليوم مؤتمراً صحفياً خاصاً بالإعلان الرسمي عن الأمسية التي سيحييها الفنان العربي هاني شاكر على مسرح الأوبرا بدمشق في الخامس عشر من الشهر المقبل.

وانطلاقاً من الدور الذي تتبناه نقابة الفنانين باتجاه الفن الراقي والأصيل بالتعاون مع كل من وزارة الثقافة ممثلة بدار الأسد للثقافة والفنون ووزارتي السياحة والنقل أعلن خلال المؤتمر الذي عقد في مقر النقابة عن استقبال الفنان العربي الكبير هاني شاكر الذي لمع نجمه في زمن الفن الجميل ويتمتع بمسيرة إبداعية متميزة بصدقها مع ذاته ومحبيه وبجماهيرية على نطاق واسع في جميع الدول العربية.

وأكد نقيب الفنانين محسن غازي على أهمية السعي الدؤوب للمؤسسات الحكومية كافة بما فيها نقابة الفنانين في رفع مستوى الفن والارتقاء بالذائقة الفنية ضمن الإمكانيات والوسائل المتاحة لها بعيداً عن النمط الرديء مبيناً أن سورية بعد تعافيها من آثار الحرب الظالمة التي شنت عليها شهدت اعتلاء العديد من الفنانين العرب مسارح المهرجانات السورية.

وثمن نقيب الفنانين جهود الجالية السورية في مصر التي كانت الداعم الحقيقي بالتنسيق معهم لإقامة الأمسية منذ البداية لحين استكمال قدوم الفنان هاني شاكر إلى سورية صاحب المسيرة الفنية المميزة والمهمة.

من جانبه أشار مدير دار الأسد للثقافة والفنون أندريه معلولي إلى مدى أهمية التكامل المشترك في عمل المؤسسات المعنية لترسيخ الثقافة الجادة ولإنجاز مشاريع فنية متميزة لافتاً إلى أن الفنان هاني شاكر صاحب التاريخ الطويل في الغناء العربي والحاضر على مدى أجيال متعاقبة سيشكل حضوره على مسرح الأوبرا بمشاركة الفرقة الوطنية للموسيقا العربية بقيادة المايسترو عدنان فتح الله أمراً في غاية الأهمية.

وبين معلولي أن دار الأسد للثقافة والفنون تستضيف منذ زمن على خشبات مسارحها أهم الفنانين السوريين ويحظى الفنانون العرب والعالميون بحيز كبير من الأمسيات الموسيقية بهدف إغناء ذائقة الجمهور السوري بالتعرف على عدة مدارس فنية مختلفة وأنواع موسيقية جديدة من مختلف البلدان والحضارات.

ونفى معلولي الإشاعات التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي حول الثمن الباهظ للبطاقات مؤكداً أنها بالأسعار الرمزية التي تعلن عنها لجميع الحفلات الموسيقية المقامة في دار الأسد إيماناً منها بضرورة إتاحة حضور الحفلات الفنية من قبل جميع شرائح المجتمع السوري على أن يحدد موعد فتح نافذة بيع التذاكر على الصفحات الرسمية لدار الأوبرا ونقابة الفنانين.

وفي وقت سابق كان الفنان هاني شاكر نشر على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً عبر من خلاله عن سعادته بتلبية الدعوة للغناء لجمهوره في سورية بعد سنوات طوال من الغياب وقدم رسالة محبة متداولة بين الشعبين الشقيقين منذ سنين طويلة.

شذى حمود وأماني فروج

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