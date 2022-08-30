شخصيات عراقية تدعو للحوار حفاظاً على أمن واستقرار العراق

بغداد-سانا

دعا رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي اليوم إلى التوصل لتفاهمات حفاظاً وصوناً لسيادة العراق واستقراره.

وقال الحلبوسي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية: “إن ما آل إليه الوضع هذا اليوم ينذر بخطر كبير داعياً إلى إطفاء نار الفتنة وتدخل العقلاء والمؤثرين للدفع باتجاه التهدئة وضبط النفس”.

بدوره دعا رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض جميع الأطراف للتصرف بمسؤولية عالية تجاه الوطن وأمنه واستقراره والاحتكام إلى الدستور والقوانين مجدداً التمسك بالثوابت في حماية العملية السياسية واحترام التداول السلمي للسلطة.

وفي سياق آخر وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بفتح تحقيق عاجل بشأن الأحداث التي شهدتها المنطقة الخضراء.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء: “إن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وجه بمنع استخدام الرصاص وإطلاق النار على المتظاهرين من أي طرف أمني أو عسكري أو مسلح منعاً باتاً” مشدداً على التزام الوزارات والهيئات والأجهزة الأمنية والعسكرية بالعمل وفق السياقات والصلاحيات والضوابط الممنوحة لها.

وأكد الكاظمي أن القوات الأمنية مسؤولة عن حماية المتظاهرين وأن أي مخالفة للتعليمات الأمنية بهذا الصدد ستكون أمام المساءلة القانونية موجهاً بفتح تحقيق عاجل بشأن الأحداث في المنطقة الخضراء ومصادر إطلاق النار وتحديد المقصرين ومحاسبتهم وفق القانون داعياً المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الأمنية وقرار حظر التجوال.

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