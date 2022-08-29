الدفاع الروسية: مناورات فوستوك 2022 دفاعية بحتة

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مناورات فوستوك 2022 الدولية المزمعة مطلع أيلول القادم في الشرق الأقصى الروسي بمشاركة عشرات الدول بينها سورية هي دفاعية بحتة وليست موجهة ضد أي بلدان أو تحالفات عسكرية معينة.

ونقلت وكالة نوفوستي عن نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين قوله خلال اجتماع عقده مع ممثلي الملحقيات العسكرية للدول الأجنبية في روسيا “إن الهدف من تلك المناورات التي ستبدأ من تاريخ 1 الى 7 أيلول القادم هو تطوير أداء القوات المسلحة لضمان أمن روسيا وحلفائها في المنطقة الشرقية” لافتا إلى أن هذه المناورات ستتم بمشاركة أكثر من 50 ألف عسكري ما بين قيادات هيئات ركن وغرف عمليات مشتركة ووحدات عسكرية من دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي ومنظمة شنغهاي للتعاون ودول حليفة هي سورية وأذربيجان والجزائر وأرمينيا وبيلاروسيا والهند وكازاخستان وقيرغيزستان والصين ولاوس ومنغوليا ونيكاراغوا وطاجيكستان .

ومن المقرر أن تتم مناورات فوستوك 2022 برا وجوا وبحرا باستخدام أكثر من 5000 قطعة من المعدات العسكرية الثقيلة والخفيفة.

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