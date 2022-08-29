قصائد ومضامين شعرية متنوعة في المنتدى الثقافي العراقي بدمشق

دمشق-سانا

بمشاركة مجموعة من الشعراء والأدباء استضاف المنتدى الثقافي العراقي في دمشق ندوة شعرية حملت عنوان ملتقى الياسمين.

الشعراء الذين بلغ عددهم سبعة عشر شاعراً قدموا من محافظات عدة قاموا بطرح مواضيع مختلفة غلب عليها الجانب الوجداني والوطني والقومي والاجتماعي والإنساني من خلال قصائد متنوعة تفاوتت بأساليبها وقوالبها الشعرية بين شعر الشطرين والتفعيلة والنثر.

وبينت الشاعرة والكاتبة إيمان بركات في تصريح لسانا الثقافية أن المجموعة الأدبية الإبداعية حديث الياسمين اعتادت على تنظيم هذه الندوة بشكل سنوي مشيرة إلى أنه يتم انتقاء الشعراء من خلال معايير متنوعة منها القدم والفاعلية في المجموعة بالإضافة للشعراء حديثي الولادة عدا عن الأسماء المتكررة والمألوفة.

وأوضحت بركات أن الغرض من الملتقى الأدبي السنوي هو استقطاب المواهب الشابة وتشجيعها وصقل التجربة ومواكبة الحركة الأدبية الموجودة في البلد مؤكدة أن مجموعة حديث الياسمين لديها عدة تجارب شعرية مشتركة تجسدت بديوان شعري مشترك بعدة أجزاء.

وبالحديث عن كيفية انتقاء القصائد المشاركة بينت بركات أن تقييم القصائد يتم من خلال مجموعة تفاعلية تضم عدداً من الشعراء وذواقي الشعر بالإضافة إلى مدققين ومصححين بغرض النقد الايجابي وتقييم مكامن الضعف والقوة لدى الشعراء وتصحيح الأخطاء سواء اللغوية منها أو المتعلقة بالصورة الشعرية ليمر النص بعدة مراحل قبل وصوله للمشاركة بالندوة الشعرية.

رشا ابراهيم

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