الأمم المتحدة تدعو لاتفيا للكف عن إزالة النصب التذكارية السوفييتية

نيويورك-سانا

دعت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حكومة لاتفيا للكف عن إزالة النصب التذكارية للمحاربين السوفييت وضمان الحفاظ على ما تم تفكيكه منها.

ووجهت المتحدثة باسم اللجنة فيفيان كووك في حديث لوكالة نوفوستي الروسية الدعوة بهذا الصدد إلى الحكومة اللاتفية يوم الـ 26 من الشهر الجاري مشيرة إلى أن اللجنة ستدرس هذه القضية خلال إحدى دوراتها في وقت لاحق وستصدر قرارها في الوقت المناسب.

يذكر أن سلطات لاتفيا قامت مؤخراً بإزالة النصب التذكاري لمحرري ريغا من النازيين أثناء الحرب العالمية الثانية وقد أدانت موسكو بشدة هذه الخطوة.

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