التعليم العالي تصدر دليل الطالب للقبول الجامعي للعام الدراسي 2022-2023

دمشق-سانا

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم دليل الطالب للقبول الجامعي للعام الدراسي 2022 – 2023 متضمناً إجراءات التقدم للمفاضلات والوثائق المطلوبة.

ويشمل الدليل عدداً من المحاور المتعلقة بالتعليمات والملاحظات العامة التي يجب أن يتقيد بها الطالب ومفاضلات الفرع العلمي وتعريفاً بالسنة التحضيرية ونظام الدراسة بها والامتحانات المتعلقة بها وتعليمات التسجيل المباشر للفرع الأدبي.

كما تضمن الدليل الكليات والمعاهد التي يحتاج القبول فيها إلى مسابقة أو اختبار أو مقابلة ولجميع أنواع المفاضلات وشمل أيضا التعريف بمفاضلات التعليم الموازي “الفرع العلمي ..عدا الكليات الطبية” والمحافظات الشرقية وذوي الشهداء والجرحى والمفقودين ومفاضلة السوري غير المقيم والطلاب العرب والأجانب والمفاضلة الخاصة بالمعاقين جسمياً ومفاضلة المغتربين والمفاضلة الخاصة بالثانويات المهنية والمواد التي سينظر إليها عند تساوي الحد الأدنى للقبول في الفرع العلمي.

وبين الدليل مراكز التسجيل المعتمدة والخاصة بالقبول الجامعي للعام الدراسي 2022-2023.

ويمكن للطلاب الاطلاع على تفاصيل الدليل ومعرفة كل المعلومات المتعلقة بشروط القبول بزيارة موقع الوزارة الالكتروني.

دليل الطالب للقبول الجامعي للعام الدراسي 2022-2023

هيلانه الهندي

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