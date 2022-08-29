من فعاليات مهرجان أسواق الخير في السويداء

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
السفير صباغ: إجراءات الغرب القسرية المفروضة على سورية وتسييسه العمل الإنساني والتنموي يعرقلان تحسين الوضع الإنساني والمعيشي فيها
2022-08-29
الخارجية: خسائر سورية في قطاع النفط والغاز جراء ممارسات الاحتلال الأمريكي وأدواته 107.1 مليارات دولار
2022-08-29
مباحثات سورية إيرانية في مجال الإسكان وتأمين الآليات الهندسية
2022-08-29
مركز التنسيق الروسي: الإرهابيون يفرضون أتاوات على الطلاب في إدلب
2022-08-28
حزب مصري: الاعتداءات الإسرائيلية على سورية تهدف لدعم الإرهابيين
2022-08-28
شلاباتا: واشنطن مسؤولة عن نشوب الكثير من الأزمات والحروب بالعالم
2022-08-28
بمشاركة سانا..اختتام فعاليات (داكا الصين) بزيارة إلى النهر الأصفر
2022-08-28
محليات
برعاية الرئيس الأسد.. احتفال بيوم القوى البحرية والدفاع الساحلي وتخريج دورة جديدة من طلاب الكلية البحرية
2022-08-29
التجارة الداخلية: استجرار وتسويق التفاح من الفلاحين وتقديم التسهيلات لهم
2022-08-29
استمرار العمل لإخماد حريقين في قريتي الكوم والكبير بريف اللاذقية الشمالي
2022-08-29
الاحتلال الأمريكي يسرق حمولة 123 صهريجاً من النفط السوري في الجزيرة
2022-08-29
الاستثمار الأخضر.. المؤتمر الأول المتخصص بالنباتات الطبية والعطرية
2022-08-29
بدء تسجيل الأطفال ذوي الإعاقة في معهد التنمية الذهنية بالسويداء ومركزي شهبا والقريا
2022-08-29
جمعية حقوق الطفل تكرم 65 طفلاً متفوقاً من الأيتام وفاقدي الرعاية الأسرية
2022-08-29
رياضة
برشلونة يفوز على بلد الوليد برباعية في الدوري الإسباني لكرة القدم
2022-08-29
وست هام يفوز على أستون فيلا
2022-08-28
الرياضة في مدينة الشباب.. إقبال واضح من مختلف الفئات العمرية وطموح لنيل البطولات
2022-08-28
المجد يحرز لقب بطولة كأس الصحفيين لكرة القدم
2022-08-28
كاساتكينا تحرز لقب بطولة غرانبي لتنس السيدات
2022-08-28
روما يضم الإيطالي بيلوتي إلى صفوفه
2022-08-28
مدرب منتخب سورية حسام السيد: نسعى لاستعادة ثقة الجماهير وسنستدعي اللاعبين الأكثر جهوزية
2022-08-28
اقتصاد
إكثار بذار درعا: غربلة وتعقيم أكثر من 3990 طن قمح
2022-08-29
أسعار الكهرباء في أوروبا تسجل مستوى مرتفعاً وأسعار الغاز تواصل انخفاضها
2022-08-29
زراعة القنيطرة: تقديرات بإنتاج 15 طناً من التبغ
2022-08-29
تراجع أسعار الذهب
2022-08-29
زراعة الحسكة: تقديرات بإنتاج 75 طناً من محصول السمسم
2022-08-29
السويداء.. تحديد موعد استلام العنب العصيري الأبيض من المزارعين
2022-08-29
افتتاح معمل لإنتاج الألبان والأجبان في مدينة السبخة بريف الرقة المحرر
2022-08-29
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الشريط الأخباري
برعاية الرئيس الأسد.. احتفال بيوم القوى البحرية والدفاع الساحلي وتخريج دورة جديدة من طلاب الكلية البحرية
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بقبول عدد من طلاب كليات الطب ومن حملة الإجازة في الطب كملتزمين بالخدمة لدى الجهات العامة
التجارة الداخلية: استجرار وتسويق التفاح من الفلاحين وتقديم التسهيلات لهم
الاحتلال الأمريكي يسرق حمولة 123 صهريجاً من النفط السوري في الجزيرة
الخارجية: خسائر سورية في قطاع النفط والغاز جراء ممارسات الاحتلال الأمريكي وأدواته 107.1 مليارات دولار
إكثار بذار درعا: غربلة وتعقيم أكثر من 3990 طن قمح
اللجنة العليا للاستيعاب الجامعي: قبول جميع الطلاب الناجحين بالشهادة الثانوية العامة بفروعها كافة في الجامعات والمعاهد السورية للعام الدراسي 2022-2023
الدفاع الروسية: توجيه ضربات عالية الدقة لمركز القيادة الجوية للقوات الأوكرانية والقضاء على 70 متطرفاً
تماشياً مع إدراج مادة المشروعات ضمن الخطة الدرسية… التربية تعمم المواصفات
افتتاح معمل لإنتاج الألبان والأجبان في مدينة السبخة بريف الرقة المحرر
من فعاليات مهرجان أسواق الخير في السويداء
2022-08-29
تصوير: اسماعيل زين الدين
مهرجان أسواق الخير
2022-08-29
salam
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