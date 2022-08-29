برعاية الرئيس الأسد.. احتفال بيوم القوى البحرية والدفاع الساحلي وتخريج دورة جديدة من  طلاب الكلية البحرية

اللاذقية-سانا

برعاية السيد الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة وبمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين ليوم القوى البحرية والدفاع الساحلي احتفل اليوم بتخريج دفعة جديدة من طلاب الكلية البحرية, وناب عن السيد الرئيس في حضور الاحتفال العماد عبد الكريم محمود إبراهيم رئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة، حيث استعرض العماد حرس الشرف ثم استعرض من عربة مكشوفة دورات الطلاب المشاركة في العرض العسكري.

ثم بُدئ الاحتفال بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً وإكباراً لأرواح شهدائنا الأبرار, وعزف النشيد الوطني للجمهورية العربية السورية, بعد ذلك جرى عرض عسكري شاركت فيه جميع الدورات, وألقى العماد ممثل راعي الاحتفال كلمة نقل فيها تهاني السيد الرئيس الفريق بشار الأسد وتمنياته للطلاب المتخرجين بمواصلة التقدم والنجاح في أداء واجباتهم ومهامهم التي تنتظرهم في ميادين البطولة والفداء والرجولة.

وشدد العماد على أن سورية ستبقى على الرغم من كل المحاولات والهجمات العدوانية الإرهابية قلعة الصمود والمقاومة وقبلة الشرفاء والمقاومين ومنارة المدافعين عن قيم الحق والعدالة، مؤكداً أننا أقوياء بجيشنا الباسل وشعبنا الأبي وقيادتنا الحكيمة لافتاً في ختام كلمته إلى أن الأبناء المتخرجين هم دعامة صمود الوطن ومحط أنظار أبنائه.

كما ألقى مدير الكلية البحرية كلمة أكد فيها أن شواطئنا ستبقى عصيةً على أعدائنا نذود عنها حتى آخر قطرة من دمائنا، مستعدين لبذل الغالي والنفيس دفاعاً عن وطننا الغالي سورية الأبية وطن الأمجاد والحضارات.

بعد ذلك جرت مراسم تسليم العلم واستلامه, وأدى المتخرجون القسم العسكري, ثم تلي أمر النجاح, وأمر تسمية الدورة المتخرجة باسم الشهيد النقيب سليم خزعل الساميّة, وتم توزيع الشهادات والهدايا على المتخرجين الأوائل، وقدم الطالب الأول درع الدورة إلى السيد العماد ممثل راعي الاحتفال، كما تم تقديم درع الدورة لذوي الشهيد تقديراً لقيم الشهادة ووفاء للشهداء الأبرار.

حضر الاحتفال عدد من كبار ضباط القيادة العامة، واللواء نائب قائد القوات الروسية العاملة في سورية ومحافظ اللاذقية وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي وأهالي الطلاب الضباط المتخرجين.

كما احتفلت القوى البحرية والدفاع الساحلي في الجيش العربي السوري بالذكرى الرابعة والسبعين ليوم القوى البحرية, حيث أقيم عرض بحري شاركت فيه السفن والزوارق الحربية إضافة إلى زوارق الضفادع البشرية وعدد من القطع البحرية الروسية الصديقة.

وقام العماد رئيس هيئة الأركان العامة بإلقاء إكليل من الزهر في عرض البحر بحسب التقليد البحري المعتمد تخليداً لأرواح شهداء القوى البحرية.

وبهذه المناسبة تم وضع إكليل من الزهر على ضريح القائد المؤسس حافظ الأسد وعلى نصب الشهداء في قيادة القوى البحرية.