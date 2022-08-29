الخارجية الروسية: تصريح سفير واشنطن في بلغراد يكشف موقفها العدائي

موسكو-سانا

استنكرت وزارة الخارجية الروسية تصريحات السفير الأمريكي في بلغراد كريستوفر هيل حول زيارة وزير داخلية صربيا ألكسندر فولين إلى موسكو ووصفتها بأنها “تتسم بطابع فظ ووقح بشكل صريح”.

ونقلت وكالة نوفوستي عن الوزارة قولها في بيان: إن تصريحات السفير الأمريكي حول موضوع زيارة الوزير الصربي لموسكو تكشف مجدداً عن موقف واشنطن العدائي العميق تجاه سياسة بلغراد المستقلة ومتعددة الاتجاهات والتي على أساسها تم بناء تعاون روسي صربي وهو ما لا يتوافق مع الحسابات الأمريكية بشأن احتكار العلاقات الغربية مع صربيا.

يذكر أن موسكو أكدت مراراً التزامها بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1244 الذي يحدد وحدة أراضي صربيا ويعتبر الأساس القانوني للتسوية في كوسوفو.

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