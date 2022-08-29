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رئيس جمهورية القرم: مزاعم نظام كييف بشن هجوم علينا دعاية

2022-08-29

موسكو-سانا

نفى رئيس جمهورية القرم الروسية سيرغي أكسيونوف مزاعم نظام كييف عن شنه هجوماً على أراضي الجمهورية.

ووصف أكسيونوف في قناته على موقع تلغرام هذه التصريحات بأنها تزييف آخر للدعاية الأوكرانية يتم الترويج له في الغرب مؤكداً أن ما يتم تداوله ليس إلا حشو معلومات مثل ما سبقه.

وقال أكسيونوف: إن القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة سواء في الجنوب أو في جميع الاتجاهات الأخرى لافتاً إلى أن كييف تحتاج لإثبات نشاطها لسادتها في الغرب لذلك فهي منخرطة في صناعة الأكاذيب.

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