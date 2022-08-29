استمرار العمل لإخماد حريقين في قريتي الكوم والكبير بريف اللاذقية الشمالي

اللاذقية-سانا

تواصل فرق منظومة الإطفاء في اللاذقية بمؤازرة من عناصر الجيش العربي السوري العمل على إخماد حريقين كبيرين اندلعا في أراضي قريتي الكوم والكبير بريف المحافظة الشمالي في منطقة ذات تضاريس جغرافية صعبة.

وأوضح رئيس دائرة الحراج في مديرية الزراعة المهندس جابر صقور لمراسل سانا ان فرق الإطفاء اقتربت من السيطرة على النيران في قرية الكبير وتشارك في إخمادها فرق مديرية الزراعة وفوج إطفاء اللاذقية والدفاع المدني بمؤازرة من عناصر الجيش العربي السوري.

ولفت صقور إلى استمرار العمل على إخماد الحريق في أراضي قرية الكوم بمشاركة الجهات المذكورة.

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