الخارجية الألمانية: حظر إصدار تأشيرات شنغن للروس قرار غير معقول

برلين-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية أنها لا تعتبر فرض حظر على إصدار تأشيرات شنغن للمواطنين الروس قراراً معقولاً.

ونقلت وكالة نوفوستي عن المتحدث باسم الخارجية الألمانية كريستوفر بورغر قوله في مؤتمر صحفي في برلين اليوم من وجهة نظر الحكومة الفيدرالية لا يعد الحظر العام على إصدار تأشيرات الدخول للمواطنين الروس معقولاً في شكله الحالي لكننا نفهم أنه توجد في الاتحاد الأوروبي آفاق مختلفة في هذا المجال بسبب وجود أوضاع مختلفة لدى الدول الأعضاء ومن المهم أن نسمع بعضنا البعض وأن نبحث عن قرارات مقبولة للجميع.

وأفاد بورغر في وقت سابق بأن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ستشارك في اللقاء غير الرسمي لمجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذي سيعقد في براغ في الـ30 والـ31 من آب الجاري للبحث في مسألة التأشيرات للمواطنين الروس.

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