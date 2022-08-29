وقفات في عدة مدن بالضفة الغربية دعماً للأسرى في سجون الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

شهدت مدن عدة في الضفة الغربية اليوم وقفات تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين في معركتهم ضد السجان الإسرائيلي.

وذكرت وكالة وفا أن المشاركين في الوقفات التي نظمتها القوى الوطنية الفلسطينية في مدن جنين وطوباس وبيت لحم والخليل رفعوا العلم الفلسطيني وصور عدد من الأسرى ولافتات تندد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته وفي مقدمتها الإهمال الطبي المتعمد مشددين على مواصلة دعم الأسرى في معركة العزة والصمود والكرامة مطالبين المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عنهم.

وأطلق الأسرى الأسبوع الماضي حملة تحت عنوان (موحدون في مواجهة السجان) للضغط على الاحتلال ووقف الجرائم التي يرتكبها بحقهم.

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