زراعة الحسكة: تقديرات بإنتاج 75 طناً من محصول السمسم

الحسكة-سانا

قدرت مديرية الزراعة في محافظة الحسكة إنتاج المساحات المزروعة بمحصول السمسم للموسم الحالي بكمية 75 طناً.

وبين رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية الزراعة المهندس جلال بلال في تصريح لمراسل سانا أن المساحة المزروعة بالمحصول بلغت 40 هكتاراً من المخطط البالغ110 هكتارات متركزة في منطقة الاستقرار الأولى ولا سيما منطقتي المالكية والدرباسية مشيراً إلى أن السمسم من المحاصيل التكثيفية التي يزرعها الفلاحون صيفاً إلى جانب باقي أصناف النباتات الأخرى كالخضار والقطن والذرة ولكن بكميات أقل.

يشار إلى أن إنتاج المحافظة من السمسم يتم تسويقه في أسواقها الداخلية لتأمين حاجة المنشآت والمحال التجارية من المادة التي تدخل في بعض الصناعات الغذائية.

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