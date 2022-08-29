مقتل شخصين على الأقل بإطلاق نار في أوريغون الأميركية

واشنطن-سانا

قتل شخصان على الأقل في حادث إطلاق نار داخل مركز تجاري بولاية أوريغون الأميركية مساء أمس.

ونقلت شبكة CNN الأميركية عن مايك كرانتز رئيس شرطة مدينة بيند بالولاية قوله في مؤتمر صحفي: إن “التحقيقات تشير إلى أن مطلق النار وهو مجهول الهوية دخل مركز التسوق فورم من منطقة سكنية قريبة وفتح النار من بندقية من طراز ابه ار 15 في ساحة انتظار السيارات ليقتحم بعدها محل بقالة ويتابع إطلاق النار متسبباً بمقتل شخصين على الأقل فيما عثرت الشرطة لاحقاً على جثة ثالثة يعتقد أنها للمهاجم حيث وجدت بندقية بجانب الجثة”.

بدورها قالت ليزا غودمان من مركز سانت تشارلز الطبي: إن “المستشفى يعالج ضحية ثالثة من إطلاق النار وأنها في حالة جيدة”.

وتعد حوادث إطلاق النار أمراً شائعاً في الولايات المتحدة مع انتشار ثقافة العنف في المجتمع الأميركي وحق حيازة السلاح الفردي.

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