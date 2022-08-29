السويداء.. تحديد موعد استلام العنب العصيري الأبيض من المزارعين

السويداء-سانا

حددت الشركة السورية لتصنيع العنب بالسويداء يوم الرابع من الشهر القادم موعداً لبدء استلام العنب العصيري الأبيض من المزارعين.

وذكر مدير عام الشركة المهندس فادي شقير في تصريح لمراسل سانا اليوم “أن تحديد الموعد استند إلى درجة حلاوة العنب في مناطق الإنتاج الرئيسية” مبيناً أن الاستلام يجري يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساء وبسعر قدره 1000 ليرة للكيلو الواحد.

وأضاف المهندس شقير: “إن خطة الاستلام للشركة تبلغ 8 آلاف طن ولديها استعداد لاستلام جميع الكميات التي ترد لها من المحصول وبما يتجاوز الخطة الموضوعة لافتاً إلى أن تحديد موعد استلام العنب الأسود يتم خلال الأيام القادمة.

وتمثل الشركة السورية لتصنيع العنب بالسويداء أحد منافذ التسويق لدى المزارعين لتصريف إنتاجهم علماً أن العنب أحد أهم المحاصيل الرئيسية بالمحافظة وتبلغ تقديرات إنتاجه وفق مديرية الزراعة للموسم الحالي أكثر من 54 ألف طن حيث يصنع جزء منه كدبس وزبيب ويسوق قسم منه بشكل مباشر للمائدة.

عمر الطويل

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