انخفاض حاد للأسهم الأوروبية وسط محاولات للحد من التضخم

بروكسل-سانا

تراجعت الأسهم الأوروبية بصورة حادة اليوم بينما ارتفعت عائدات السندات بعد أن زادت تصريحات صناع السياسات النقدية من مخاوف اتخاذ إجراءات عنيفة لكبح التضخم.

وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر ستوكس 600 الأوروبي انخفض بواقع 0.8 بالمئة إلى أدنى مستوى في أكثر من شهر، وكانت أسهم التكنولوجيا الأكثر تراجعاً إذ نزلت 1.4 بالمئة.

وقفزت السندات الألمانية لأجل عشر سنوات بمقدار عشر نقاط أساس إلى أعلى مستوى في شهرين.

وقالت إيزابيل شنابل عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي السبت الماضي: إن على البنوك المركزية التدخل لمكافحة التضخم حتى لو دفع ذلك اقتصاداتها إلى الركود وذلك بعد يوم من إعلان تحذير يروم باول رئيس البنك المركزي الأمريكي بأن البنك سيرفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى تقتضيه الضرورة لتقييد النمو.

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